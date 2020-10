Lombardia, l’autocertificazione per spostarsi dalle 23 alle 5 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Lombardia autocertificazione spostamenti – Il Ministro della Salute Roberto Speranza e il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana hanno firmato una nuova Ordinanza per stabilire ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza Covid-19. Su tutto il territorio di Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati … L'articolo Lombardia, l’autocertificazione per spostarsi dalle 23 alle 5 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 22 ottobre 2020)autocertificazione spostamenti – Il Ministro della Salute Roberto Speranza e il Presidente di RegioneAttilio Fontana hanno firmato una nuova Ordinanza per stabilire ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza Covid-19. Su tutto il territorio di Regioneore 23.00ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati … L'articolo, l’autocertificazione per235 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

MediasetTgcom24 : Coronavirus in Lombardia, coprifuoco dalle 23 e autocertificazione per chi lavora: ecco l'ordinanza della Regione… - HuffPostItalia : Firmata l'ordinanza che prevede il coprifuoco in Lombardia: servirà l'autocertificazione - myrtamerlino : Mentre #Conte chiede aiuto a #Fedez e #Ferragni, Cirio chiude i centri commerciali in Piemonte nel weekend, #DeLuca… - MariRoscino : Coronavirus, torna l’autocertificazione in Lombardia, Lazio e Campania - OSaglio : RT @ultimenotizie: Torna l’#autocertificazione e il Viminale diffonde il modulo che servirà ai cittadini di tutta Italia per evitare la mul… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia l’autocertificazione Campania, De Luca chiede il coprifuoco: “Da venerdì stop attività e mobilità alle ore 23” Il Fatto Quotidiano