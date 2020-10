Lidl assume 200 diplomati e laureati (Di giovedì 22 ottobre 2020) Lidl, leader della grande distribuzione, assume 200 nuove figure da inserire presso gli oltre 600 punti vendita presenti sul territorio nazionale. Le mansioni che i candidati dovranno svolgere sono le seguenti: Addetti alla Vendita, i quali dovranno collaborare con il team per la gestione ottimale del punto vendita, rifornire i prodotti sugli scaffali e sistemare e pulire i locali; Operatori di Filiale, che dovranno preparare e gestire i nuovi articoli in promozione, collaborare con il team per curare i punti vendita, rifornire i prodotti sui bancali e tenere pulito l’interno e l’esterno dei negozi; Preparatori Merce; che dovranno preparare i prodotti presenti nel magazzino, controllare la merce, mantenere l’ordine e la pulizia nel centro logistico, supportare e svolgere le attività connesse all’inventario del ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 ottobre 2020), leader della grande distribuzione,200 nuove figure da inserire presso gli oltre 600 punti vendita presenti sul territorio nazionale. Le mansioni che i candidati dovranno svolgere sono le seguenti: Addetti alla Vendita, i quali dovranno collaborare con il team per la gestione ottimale del punto vendita, rifornire i prodotti sugli scaffali e sistemare e pulire i locali; Operatori di Filiale, che dovranno preparare e gestire i nuovi articoli in promozione, collaborare con il team per curare i punti vendita, rifornire i prodotti sui bancali e tenere pulito l’interno e l’esterno dei negozi; Preparatori Merce; che dovranno preparare i prodotti presenti nel magazzino, controllare la merce, mantenere l’ordine e la pulizia nel centro logistico, supportare e svolgere le attività connesse all’inventario del ...

