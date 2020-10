«In tanti anni non ho preso l’Hiv, perché ora dovrei prendermi il Covid?» (Di giovedì 22 ottobre 2020) «Se veramente ci fosse stato il coronavirus io l’avrei preso ventimila volte. Sono qui tutte le notti e non mi è mai successo nulla. È solo un’influenza, non mi spaventa». Maria è originaria della Romania, ha vent’anni, i capelli neri e un viso bellissimo senza nessuna mascherina a coprirlo. Lei, come decine di colleghe che lavorano sui marciapiedi di viale Palmiro Togliatti, periferia est di Roma, ostenta tranquillità e continua il suo turno come se nulla fosse. A Tor Sapienza, enclave delle transessuali, si contano decine di prostitute dai fisici statuari. Attirano i clienti a pochi metri dal centro carni adibito a drive-in per i tamponi, dove all’una di notte ci sono già dieci macchine in coda. Sotto il Fungo, il ristorante panoramico dell’Eur, le trans ricevono direttamente ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 22 ottobre 2020) «Se veramente ci fosse stato il coronavirus io l’avreiventimila volte. Sono qui tutte le notti e non mi è mai successo nulla. È solo un’influenza, non mi spaventa». Maria è originaria della Romania, ha vent’, i capelli neri e un viso bellissimo senza nessuna mascherina a coprirlo. Lei, come decine di colleghe che lavorano sui marciapiedi di viale Palmiro Togliatti, periferia est di Roma, ostenta tranquillità e continua il suo turno come se nulla fosse. A Tor Sapienza, enclave delle transessuali, si contano decine di prostitute dai fisici statuari. Attirano i clienti a pochi metri dal centro carni adibito a drive-in per i tamponi, dove all’una di notte ci sono già dieci macchine in coda. Sotto il Fungo, il ristorante panoramico dell’Eur, le trans ricevono direttamente ...

acmilan : Happy Birthday, Matteo! Rossonero for 8 years now, wishing you many more! ????? 21 anni oggi, di cui otto in rossone… - chetempochefa : Facciamo tanti auguri a #MaraVenier per i suoi 70 anni, con la torta realizzata da @ErnstKnam con il suo team e un… - SkyTG24 : La conosciamo e amiamo come la 'signora in giallo' ma è molto più di questo: tanti auguri ad #AngelaLansbury che og… - alis_barto : RT @VanityFairIt: Oggi l'attore Luca Marinelli compie 36 anni. A lui, e a tutti i #Bilancia nati il 22 ottobre, tanti, tantissimi auguri! ??… - MariniS1974 : RT @giulianadipillo: Si stanno abbattendo altre villette dei Casamonica. Si ristabilisce la #legalità dopo tanti anni. Forza @virginiaraggi… -

Ultime Notizie dalla rete : tanti anni «In tanti anni non ho preso l’Hiv, perché ora dovrei prendermi il Covid?» Linkiesta.it Addio a don Vincenzo Manzione il sacerdote delle beatificazioni

Era un prete di profonda vita interiore, don Vincenzo Manzione, scomparso martedì scorso a 87 anni. Nato a Teggiano il 1° aprile 1933, fu ordinato sacerdote, il 7 luglio 1957, con ...

Un positivo ogni sei tamponi Altra vittima: aveva 71 anni

Il bollettino del Gores riporta le Marche al boom di marzo in pieno lockdown. Nell’Anconetano i nuovi casi sono 36, quarantena in ditta che lavora con Fincantieri ...

Era un prete di profonda vita interiore, don Vincenzo Manzione, scomparso martedì scorso a 87 anni. Nato a Teggiano il 1° aprile 1933, fu ordinato sacerdote, il 7 luglio 1957, con ...Il bollettino del Gores riporta le Marche al boom di marzo in pieno lockdown. Nell’Anconetano i nuovi casi sono 36, quarantena in ditta che lavora con Fincantieri ...