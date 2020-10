Il Paradiso delle Signore, Puntate 26-30 Ottobre 2020: Vittorio conosce sua nipote! (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il Paradiso delle Signore, trama Puntate dal 26 al 30 Ottobre 2020: Vittorio incontra sua nipote Serena, dopo la grave tragedia avvenuta a sua cognata. Nel frattempo Silvia deve fare i conti la realtà… Il Paradiso delle Signore va avanti e nella settimana dal 26 al 30 Ottobre 2020, il ritorno di Beatrice causerà molti dispiaceri ma anche grande felicità nella vita di Vittorio. Prima di vedere cosa sta per succedere, però, facciamo un piccolo passo indietro… Il Paradiso delle Signore: dove eravamo rimasti Marta riceve una proposta di lavoro a New York ma decide di rifiutarla, ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il, tramadal 26 al 30incontra sua nipote Serena, dopo la grave tragedia avvenuta a sua cognata. Nel frattempo Silvia deve fare i conti la realtà… Ilva avanti e nella settimana dal 26 al 30, il ritorno di Beatrice causerà molti dispiaceri ma anche grande felicità nella vita di. Prima di vedere cosa sta per succedere, però, facciamo un piccolo passo indietro… Il: dove eravamo rimasti Marta riceve una proposta di lavoro a New York ma decide di rifiutarla, ...

