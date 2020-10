Guida Tv Venerdì 23 ottobre (Di giovedì 22 ottobre 2020) Guida Tv Venerdì 23 ottobre Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv Venerdì 23 ottobre Rai 1ore 20:30 Techetechetèore 21:25 Tale e Quale ShowI Concorrenti ore 00:00 Tv7 Rai 2 ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20 NCIS 17×17 1a Tv ore 22:10 The Rookie 2×13 1a Tvore 22:55 Drugs – Sostanze tossiche Rai 3ore 20:25 Tutto su Mia Madreore 20:45 Un Posto al sole ore 21:20 Titolo VNuovo programma informativoore 23:30 Quante storie Canale 5ore 20:35 Paperissima Sprint (show)ore 21:35 Grande Fratello Vip ore 1:25 Tg5 Italia 1ore 19:00 CSI New York 2×22 ore 20:40 CSI 13×06ore 21:30 Freedom: oltre il confineProgramma di Roberto Giacobbo ore 00:30 Disconnessi on the road Rete 4ore 20:30 Stasera Italia – Infoore 21:25 Quarto Grado ore 00:50 Motive ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 22 ottobre 2020)Tv Venerdì 23Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? LaTv Venerdì 23Rai 1ore 20:30 Techetechetèore 21:25 Tale e Quale ShowI Concorrenti ore 00:00 Tv7 Rai 2 ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20 NCIS 17×17 1a Tv ore 22:10 The Rookie 2×13 1a Tvore 22:55 Drugs – Sostanze tossiche Rai 3ore 20:25 Tutto su Mia Madreore 20:45 Un Posto al sole ore 21:20 Titolo VNuovo programma informativoore 23:30 Quante storie Canale 5ore 20:35 Paperissima Sprint (show)ore 21:35 Grande Fratello Vip ore 1:25 Tg5 Italia 1ore 19:00 CSI New York 2×22 ore 20:40 CSI 13×06ore 21:30 Freedom: oltre il confineProgramma di Roberto Giacobbo ore 00:30 Disconnessi on the road Rete 4ore 20:30 Stasera Italia – Infoore 21:25 Quarto Grado ore 00:50 Motive ...

