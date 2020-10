‘Gf Vip 5’, rivelazione a ‘Pomeriggio 5’: Telemaco Dell’Aquila avrebbe dei ripensamenti sul suo rapporto con Guenda Goria e… (Di giovedì 22 ottobre 2020) Si aggiungono nuovi dettagli e prendono piede nuovi sviluppi nell’affaire che riguarda la presunta relazione (ormai non più) segreta tra Guenda Goria e Telemaco Dell’Aquila: la giovane è tra i concorrenti insieme, ma non più in coppia, alla madre Maria Teresa Ruta e nel corso delle puntate dopo una prima simpatia iniziale che sembrava legarla a Massimiliano Morra, si è parlato della storia con l’imprenditore italiano. A suscitare la curiosità degli spettatori sono state alcune dichiarazioni della Ruta che facevano intendere che in passato l’uomo ci avesse provato con lei, salvo poi chiarire nell’ultima puntata serale del reality show di aver incontrato Telemaco solo una volta. A smentire la donna, però, è stato Roberto Alessi nella puntata di ... Leggi su isaechia (Di giovedì 22 ottobre 2020) Si aggiungono nuovi dettagli e prendono piede nuovi sviluppi nell’affaire che riguarda la presunta relazione (ormai non più) segreta traDell’Aquila: la giovane è tra i concorrenti insieme, ma non più in coppia, alla madre Maria Teresa Ruta e nel corso delle puntate dopo una prima simpatia iniziale che sembrava legarla a Massimiliano Morra, si è parlato della storia con l’imprenditore italiano. A suscitare la curiosità degli spettatori sono state alcune dichiarazioni della Ruta che facevano intendere che in passato l’uomo ci avesse provato con lei, salvo poi chiarire nell’ultima puntata serale del reality show di aver incontratosolo una volta. A smentire la donna, però, è stato Roberto Alessi nella puntata di ...

