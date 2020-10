Due buoni motivi per aggiornare Google Chrome immediatamente (Di giovedì 22 ottobre 2020) Google Chrome (Jaap Arriens/NurPhoto/Getty Images)Gli utenti che utilizzano abitualmente Google Chrome devono aggiornarlo al più presto per correggere diversi problemi di sicurezza e privacy. Tra questi ci sono una vulnerabilità zero-day, sfruttata da cybercriminali per dirottare i computer presi di mira, e un bug che non eliminava i dati privati di archiviazione locale da YouTube e Google dopo il riavvio del browser. Vulnerabilità zero-day Nominata con la sigla CVE-2020-15999, la vulnerabilità consiste in un tipo di difetto di danneggiamento della memoria chiamato heap buffer overflow all’interno di Freetype, una popolare libreria di sviluppo software open source per il rendering dei caratteri fornita con Chrome. Il difetto è stato individuato ... Leggi su wired (Di giovedì 22 ottobre 2020)(Jaap Arriens/NurPhoto/Getty Images)Gli utenti che utilizzano abitualmentedevono aggiornarlo al più presto per correggere diversi problemi di sicurezza e privacy. Tra questi ci sono una vulnerabilità zero-day, sfruttata da cybercriminali per dirottare i computer presi di mira, e un bug che non eliminava i dati privati di archiviazione locale da YouTube edopo il riavvio del browser. Vulnerabilità zero-day Nominata con la sigla CVE-2020-15999, la vulnerabilità consiste in un tipo di difetto di danneggiamento della memoria chiamato heap buffer overflow all’interno di Freetype, una popolare libreria di sviluppo software open source per il rendering dei caratteri fornita con. Il difetto è stato individuato ...

Un bug non cancellava i cookie dopo il riavvio. Ed è stata scoperta anche una vulnerabilità zero-day. Ecco perché conviene intervenire sul browser Gli utenti che utilizzano abitualmente Google Chrome ...

Arezzo, 22 ottobre 2020 - La Scuola Basket Arezzo schiera due squadre nei campionati giovanili Silver. L’Under16 Rosini e l’Under18 Rosini sono le formazioni che, a partire da domenica 15 novembre, sc ...

