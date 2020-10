Da domani notte scatta il coprifuoco nel Lazio. Sarà in vigore dalle 24 alle 5 per trenta giorni. Ecco il modulo per autocertificare gli spostamenti (Di giovedì 22 ottobre 2020) Come annunciato ieri (leggi l’articolo) dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, scatterà a partire dalla notte di domani, venerdì 23 ottobre, il coprifuoco in tutta la regione Lazio dalle ore 24 alle 5. Sul sito della Regione Lazio è on line il modulo di autocertificazione che potrà essere esibito durante i controlli di polizia a giustificazione degli spostamenti nella Regione Lazio durante gli orari in cui è stata adottata l’ordinanza di divieto degli spostamenti dalle ore 24 alle ore 5. Il modello è scaricabile a questo indirizzo (clicca qui). ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 22 ottobre 2020) Come annunciato ieri (leggi l’articolo) dal presidente della Regione, Nicola Zingaretti, scatterà a partire dalladi, venerdì 23 ottobre, ilin tutta la regioneore 245. Sul sito della Regioneè on line ildi autocertificazione che potrà essere esibito durante i controlli di polizia a giustificazione deglinella Regionedurante gli orari in cui è stata adottata l’ordinanza di divieto degliore 24ore 5. Il modello è scaricabile a questo indirizzo (clicca qui). ...

