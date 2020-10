Covid, Boccia: 'Duemila operatori per potenziare il tracciamento' (Di giovedì 22 ottobre 2020) Un contingente di Duemila operatori per potenziare le attività di tracciamento dei casi di coronavirus. Lo ha annunciato il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia nel corso di una riunione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 ottobre 2020) Un contingente diperle attività didei casi di coronavirus. Lo ha annunciato il ministro per gli Affari regionali Francesconel corso di una riunione ...

Agenzia_Ansa : Incontro Stato-Regioni, @robersperanza annuncia la sperimentazione, i #tamponi rapidi si faranno in #farmacia. Il… - MediasetTgcom24 : Covid, Boccia: 'Duemila operatori per potenziare il tracciamento' #coronavirus - petergomezblog : #Covid, il ministro #Boccia alle Regioni: “Vi abbiamo aiutato ora risposte”. #Arcuri: “Non hanno attivato 1600 post… - GFucci58 : RT @Agenzia_Ansa: Incontro Stato-Regioni, @robersperanza annuncia la sperimentazione, i #tamponi rapidi si faranno in #farmacia. Il minist… - donatda : RT @Agenzia_Ansa: Incontro Stato-Regioni, @robersperanza annuncia la sperimentazione, i #tamponi rapidi si faranno in #farmacia. Il minist… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Boccia Covid, Boccia: "Duemila operatori per potenziare il tracciamento" TGCOM Covid, Speranza: «Tamponi rapidi in farmacia»

Duemila operatori per potenziare tracciamento Intanto nella stessa riunione, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha annunciato un contingente di duemila operatori per potenziare le ...

Covid: in corso riunione Governo-Regioni su tracciamento

Covid: in corso riunione Governo-Regioni su tracciamento. E possibilità arruolamento operatori da fornire a Asl. ROMA, 22 OTT - E' in corso la riunione tra il Governo e le Regioni per un potenziamen ...

Duemila operatori per potenziare tracciamento Intanto nella stessa riunione, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha annunciato un contingente di duemila operatori per potenziare le ...Covid: in corso riunione Governo-Regioni su tracciamento. E possibilità arruolamento operatori da fornire a Asl. ROMA, 22 OTT - E' in corso la riunione tra il Governo e le Regioni per un potenziamen ...