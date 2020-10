Coronavirus e coprifuoco, arriva l’autocertificazione per spostarsi negli orari serali (Di giovedì 22 ottobre 2020) Oggi, 22 ottobre 2020, il Governo ha stabilito nuove regole per arginare la seconda ondata di Covid 19, emettendo delle norme più ferree. Secondo gli esperti, la movida serale e il poco rispetto delle regole anti Covid – come il distanziamento sociale o l’uso della mascherina – sono alcune delle cause che hanno moltiplicato i contagi in Italia . Così, il DPCM del 18 ottobre 2020, ha imposto la chiusura dei ristoranti e bar dalle ore 24.00 alle 5.00 del mattino su tutto il territorio nazionale ed il divieto del consumo al bancone dei locali dopo le 18.00. Le nuove norme regionali Come accade dall’inizio dell’emergenza sanitaria, ci sono regioni che registrano più contagi di altre. Così, i relativi governatori hanno deciso di inasprire le proprie regole impostando dei coprifuoco notturni e delle limitazioni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) Oggi, 22 ottobre 2020, il Governo ha stabilito nuove regole per arginare la seconda ondata di Covid 19, emettendo delle norme più ferree. Secondo gli esperti, la movida serale e il poco rispetto delle regole anti Covid – come il distanziamento sociale o l’uso della mascherina – sono alcune delle cause che hanno moltiplicato i contagi in Italia . Così, il DPCM del 18 ottobre 2020, ha imposto la chiusura dei ristoranti e bar dalle ore 24.00 alle 5.00 del mattino su tutto il territorio nazionale ed il divieto del consumo al bancone dei locali dopo le 18.00. Le nuove norme regionali Come accade dall’inizio dell’emergenza sanitaria, ci sono regioni che registrano più contagi di altre. Così, i relativi governatori hanno deciso di inasprire le proprie regole impostando deinotturni e delle limitazioni ...

