Coronavirus, Delrio a Conte: “Appoggio convinto al governo, non voglio aprire discussioni su Mes. Presidente, non dimentichi la rabbia del Paese” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Esprimo appoggio convinto alle parole che lei ha detto, questo non è il momento delle polemiche”, così il capogruppo del Partito democratico alla Camera, Graziano Delrio, intervenendo in Aula dopo l’informativa del premier Giuseppe Conte. “Non voglio qui aprire discussioni su uno strumento come il Mes: attendiamo il piano sanitario e di potere discutere serenamente e con molta tranquillità di come fare per avere la sanità migliore al mondo. Qualcuno ci spieghi, ne discuteremo serenamente, come rafforzare la sanità pubblica”, ha aggiunto. Rivolto poi al Presidente del Consiglio, ha aggiunto: “Io vorrei che lei, Presidente, sentisse il sostegno convinto del Pd ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Esprimo appoggioalle parole che lei ha detto, questo non è il momento delle polemiche”, così il capogruppo del Partito democratico alla Camera, Graziano, intervenendo in Aula dopo l’informativa del premier Giuseppe. “Nonquisu uno strumento come il Mes: attendiamo il piano sanitario e di potere discutere serenamente e con molta tranquillità di come fare per avere la sanità migliore al mondo. Qualcuno ci spieghi, ne discuteremo serenamente, come rafforzare la sanità pubblica”, ha aggiunto. Rivolto poi aldel Consiglio, ha aggiunto: “Io vorrei che lei,, sentisse il sostegnodel Pd ma ...

arcocielo : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Delrio a Conte: “Appoggio convinto al governo, non voglio aprire discussioni su Mes. Presidente, non dime… - clikservernet : Coronavirus, Delrio a Conte: “Appoggio convinto al governo, non voglio aprire discussioni su Mes. Presidente, non d… - Noovyis : (Coronavirus, Delrio a Conte: “Appoggio convinto al governo, non voglio aprire discussioni su Mes. Presidente, non… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Delrio a Conte: “Appoggio convinto al governo, non voglio aprire discussioni su Mes. Presidente, non dime… - ZenatiDavide : Coronavirus, Delrio a Conte: “Appoggio convinto al governo, non voglio aprire discussioni su Mes. Presidente, non d… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Delrio Coronavirus, Delrio a Conte: “Appoggio convinto al governo, non voglio aprire discussioni su Mes Il Fatto Quotidiano Conte boccia il Mes: "se prendiamo i fondi dovremo aumentare le tasse e tagliare la spesa"

Zingaretti critica le parole del premier "va discusso in Parlamento". Soddisfazione per Fratelli d'Italia "finalmente Conte ci dà ragione" ...

Appesi agli Stati Generali del M5SCovid e Mes, verifica di governo dopo il 9 novembre

Vale a dire in piena sessione di bilancio e con la seconda ondata da Covid-19 in corso. Il presidente del Consiglio ... Le critiche erano arrivate da Renzi a Delrio. A Gualtieri è toccato smussare la ...

Zingaretti critica le parole del premier "va discusso in Parlamento". Soddisfazione per Fratelli d'Italia "finalmente Conte ci dà ragione" ...Vale a dire in piena sessione di bilancio e con la seconda ondata da Covid-19 in corso. Il presidente del Consiglio ... Le critiche erano arrivate da Renzi a Delrio. A Gualtieri è toccato smussare la ...