Ballando con le Stelle | Elisa Isoardi lascia il reality | cosa è successo?

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Continuano i disagi improvvisi acon le, il programma sin dal suo debutto ha affrontato più di un problema e la bravissima Milly Carlucci insieme al suo staff è riuscita a risolvere ognie riuscire ad andare in onda come da programma. Il nuovo imprevisto chedeve affrontare e che ha portato allo show un caos non facile da gestire riguardache in queste ore ha minacciato dire il suo posto da concorrente. L’ex conduttrice della Prova del Cuoco sta affrontando da qualche settimana i dolori procurati da un infortunio subito alla caviglia. Laha provato a stringere i denti, si è esibita nonostante il dolore e la caviglia fasciata ma in queste ore ha avuto un ...