ATP Colonia II 2020: Jannik Sinner ai quarti di finale, nessun problema con Pierre-Hugues Herbert (Di giovedì 22 ottobre 2020) Jannik Sinner si qualifica senza particolari problemi ai quarti di finale dell'ATP 250 di Colonia. Il diciannovenne altoatesino sconfigge, nel secondo torneo consecutivo ospitato alla Lanxess Arena e in corso a porte chiuse, il francese Pierre-Hugues Herbert con il punteggio di 6-3 6-1, e aspetta ora uno tra il canadese Denis Shapovalov e il francese Gilles Simon. L'azzurro scala virtualmente due posti nel ranking ATP in questo modo, e con buone probabilità ritoccherà la propria miglior classifica al numero 44 quando sarà resa nota lunedì, almeno per come ora stanno le cose. Il match di Sinner comincia subito col piede giusto, con il break nel primo game grazie a un dritto che, sul veloce indoor, ...

