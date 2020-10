Atp Anversa 2020: programma e orari di venerdì 23 ottobre (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 23 ottobre, per quanto riguarda l’Atp 250 di Anversa 2020. Il match plausibilmente più interessante di giornata vede opposti Grigor Dimitrov e Milos Raonic, rispettivamente testa di serie numero 4 e 5, atleti dalle qualità note ai più e pronti a offrir grande spettacolo. Di seguito la programmazione integrale dei quarti di finale. CENTER COURT dalle ore 14.00 – (Q) Harris vs Humbert non prima delle ore 15.30 – Evans vs (WC) Bergs or (3) Khachanov non prima delle ore 18.30 – (1) Goffin or (Q) Giron vs (8) De Minaur a seguire – (4) Dimitrov vs (5) Raonic Leggi su sportface (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il, glie l’ordine di gioco di venerdì 23, per quanto riguarda l’Atp 250 di. Il match plausibilmente più interessante di giornata vede opposti Grigor Dimitrov e Milos Raonic, rispettivamente testa di serie numero 4 e 5, atleti dalle qualità note ai più e pronti a offrir grande spettacolo. Di seguito lazione integrale dei quarti di finale. CENTER COURT dalle ore 14.00 – (Q) Harris vs Humbert non prima delle ore 15.30 – Evans vs (WC) Bergs or (3) Khachanov non prima delle ore 18.30 – (1) Goffin or (Q) Giron vs (8) De Minaur a seguire – (4) Dimitrov vs (5) Raonic

