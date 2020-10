You Me Her 5 su Netflix dal 22 ottobre, si chiude la rom-com sulla relazione poliamorosa di Jack, Emma e Izzy (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ha mantenuto un basso profilo fin dal debutto, ma è riuscita a conquistarsi ben cinque stagioni e la nient’affatto scontata possibilità di chiudere secondo i propri piani. You Me Her 5, la rom-com poliamorosa ideata da John Scott Shepherd, arriva su Netflix il 22 ottobre per un’ultima tornata di episodi inediti. La storia narrata nelle scorse stagioni è quella di Jack ed Emma Trakarsky, una coppia sposata sulla soglia dei quarant’anni, ancora unita dall’amore e dalla sintonia reciproca, ma la cui vita sessuale è gravata dal peso della routine. Per darvi una svolta Jack decide di rivolgersi a un’escort, Izzy, convinto che la scappatella possa aiutarlo a sentirsi di nuovo ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ha mantenuto un basso profilo fin dal debutto, ma è riuscita a conquistarsi ben cinque stagioni e la nient’affatto scontata possibilità dire secondo i propri piani. You Me Her 5, la rom-comideata da John Scott Shepherd, arriva suil 22per un’ultima tornata di episodi inediti. La storia narrata nelle scorse stagioni è quella diedTrakarsky, una coppia sposatasoglia dei quarant’anni, ancora unita dall’amore e dalla sintonia reciproca, ma la cui vita sessuale è gravata dal peso della routine. Per darvi una svoltadecide di rivolgersi a un’escort,, convinto che la scappatella possa aiutarlo a sentirsi di nuovo ...

You Me Her 5, su Netflix dal 22 ottobre l'ultima stagione della rom-com OptiMagazine

ROME, OCT 20 - Italian singer Nina Zilli has tested positive for COVID-19, she said on Instagram Monday. Zilli, 40, said she had probably got the virus at a dinner and warned her fans to be careful. " ...

“Letter To You”, il nuovo album di BRUCE SPRINGSTEEN

Dug deep in my soul And signed my name true And sent it in my letter to youDiversi anni fa (era il 1996, al Teatro Carlo Felice di Genova, tappa del tour The Ghost of Tom Joad) a chi gli urlò "G ...

