Verso la generazione Oceano

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Quanto è importante avere unresiliente, produttivo e sano? Se ne parla giovedì 22 ottobre in diretta streaming, dalle 9, dal teatro No’hma, grazie alla Commissionegrafica Intergovernativa dell’UNESCO, nel quadro delle iniziative per il Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile (2021-2030), con il supporto mediale delle testate per l’infanzia di RCS Style Piccoli e quimamme.it. L’evento italiano, che sarà focalizzato sull’importanza degli Oceani, ospiterà importanti personalità ed esperti, con partecipazione di Chiara Bidoli in qualità di moderatrice del panel intitolato “Insieme ”, sull’importanza di un impegno personale e istituzionale a favore della salvaguardia dei mari. Da sempre le testate RCS per l’infanzia ...