Un posto al sole anticipazioni 22 ottobre 2020: Giulia Poggi è in pericolo?

Nella nuova puntata di Un posto al sole, in onda giovedì 22 ottobre 2020 su Rai3 alle 20:45, Giulia Poggi potrebbe essere in serio pericolo: anticipazioni.

Un posto al sole torna giovedì 22 ottobre 2020 su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio. Le anticipazioni parlano di due donne, Giulia, in pericolo dopo le pubbliche ammissioni, e Serena.

Dopo l'intervento in radio, Giulia Poggi continua a fare le sue ricerche sicura di riuscire a incastrare Marco Modica, ma suscita l'ostilità di qualcuno... Giulia è in pericolo? Serena dovrà ...

