Tuchel: 'Non è il momento delle critiche. Sapevo fosse un gruppo duro' (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Thomas Tuchel non soddisfatto della prestazione dei suoi, reduci da una sconfitta contro il Manchester United; il tecnico tedesco, per , non intende criticare pubblicamente i suoi giocatori. Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Thomasnon soddisfatto della prestazione dei suoi, reduci da una sconfitta contro il Manchester United; il tecnico tedesco, per , non intende criticare pubblicamente i suoi giocatori.

SchoneKapelle : #Tuchel e #Conte appesi ad un filo. Chi tra #Psg e #Inter libererà per primo il posto ad #Allegri? Fidatevi, la pan… - Aleamoruso99 : I 3 davanti non tornano: anzi, si rifiutano categoricamente. Non so se sia stata una decisione tattica di Tuchel, m… - Aleamoruso99 : Facile incolpare Tuchel, ma sarà davvero tutta colpa sua? Il PSG ha invece diversi problemi che non sono imputabili… - RiccardoPinna13 : forse Tuchel non è l'allenatore adatto. Ma pure i terzini e i centrali qua non fanno il loro. Hanno solo tantissime… - CalcioNews24 : Psg, Tuchel: «Non so se siamo i favoriti, dimostriamo quanto valiamo» -

Ultime Notizie dalla rete : Tuchel Non Tuchel: "Non è il momento delle critiche. Sapevo fosse un gruppo duro" Corriere dello Sport.it Tuchel: "Non è il momento delle critiche. Sapevo fosse un gruppo duro"

Thomas Tuchel non è soddisfatto della prestazione dei suoi, reduci da una sconfitta contro il Manchester United; il tecnico tedesco, però, non intende ...

PSG, altra sconfitta per Tuchel | Allegri resta in ‘agguato’

La condizione di Thomas Tuchel, nonostante gli ottimi risultati dell’anno scorso ... è la panchina del PSG da osservare con grande attenzione. Inoltre, non bisogna perdere di vista il fronte italiano: ...

Thomas Tuchel non è soddisfatto della prestazione dei suoi, reduci da una sconfitta contro il Manchester United; il tecnico tedesco, però, non intende ...La condizione di Thomas Tuchel, nonostante gli ottimi risultati dell’anno scorso ... è la panchina del PSG da osservare con grande attenzione. Inoltre, non bisogna perdere di vista il fronte italiano: ...