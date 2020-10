Trump elogia la sua gestione del Covid. Scoop del NYT: 'Ha un conto in Cina' (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il presidente Usa invita gli elettori a guardare ai risultati raggiunti dalla sua amministrazione sul Covid. E poi attacca: un voto fra la mia super ripresa economica e la depressione del candidato ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il presidente Usa invita gli elettori a guardare ai risultati raggiunti dalla sua amministrazione sul. E poi attacca: un voto fra la mia super ripresa economica e la depressione del candidato ...

StefaniaFalone : RT @mattinodinapoli: Covid, Trump elogia gli Usa: «Guardate i numeri in Europa». E spunta il conto in Cina - lupettorosso76 : Il nazionalista con i conti correnti in Cina per non pagare tasse in casa propria... Covid, Trump elogia gli Usa: «… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Covid, #Trump elogia gli #Usa: «Guardate i numeri in #Europa». E spunta il conto in #Cina - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Covid, #Trump elogia gli #Usa: «Guardate i numeri in #Europa». E spunta il conto in #Cina - rafvitolo : RT @mattinodinapoli: Covid, Trump elogia gli Usa: «Guardate i numeri in Europa». E spunta il conto in Cina -