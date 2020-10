Stragi '92: ergastolo al boss Matteo Messina Denaro (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La Corte d’Assise di Caltanissetta, presieduta da Roberta Serio, dopo oltre 14 ore di camere di consiglio, ha condannato all’ergastolo il boss latitante Matteo Messina Denaro per le Stragi del ’92 di Capaci e Via D’Amelio costate la vita ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e agli agenti delle loro scorte. Capo della mafia trapanese, Messina Denaro, ricercato dal 1993, è stato tra i responsabili della linea Stragista di Cosa nostra imposta dai cortonesi di Totò Riina.Secondo l’accusa, sostenuta in aula dal procuratore aggiunto Gabriele Paci, il boss Matteo Messina Denaro avrebbe determinato all’interno di Cosa ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La Corte d’Assise di Caltanissetta, presieduta da Roberta Serio, dopo oltre 14 ore di camere di consiglio, ha condannato all’illatitanteper ledel ’92 di Capaci e Via D’Amelio costate la vita ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e agli agenti delle loro scorte. Capo della mafia trapanese,, ricercato dal 1993, è stato tra i responsabili della lineasta di Cosa nostra imposta dai cortonesi di Totò Riina.Secondo l’accusa, sostenuta in aula dal procuratore aggiunto Gabriele Paci, ilavrebbe determinato all’interno di Cosa ...

