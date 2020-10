Spadafora chiede un Piano B alla Lega Calcio

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Bisogna arrivarci preparati. Arrivare al bivio prima che cali il sipario, per gestire e chiudere il campionato di Serie A. Il ministro Vincenzo Spadafora si muove nell’emergenza («È un anno difficile, lo sappiamo»), continua a difendere lo sport («Venerdì prepareremo un protocollo attuativo più rigido per palestre e piscine»), prepara nuove mosse e di fatto chiede alla Lega di preparare un Piano B, e non solo. «Se il campionato ce la può fare? – ha detto a «L’aria che tira» su La7 – Credo di sì, ma se si arrivi fino in fondo non lo so. È una situazione particolare, di questo deve essere consapevole la Lega di A e pensare a un piano B e a un piano C».

Il ministro Vincenzo Spadafora si muove nell'emergenza («È un anno difficile, lo sappiamo»), continua a difendere lo sport («Venerdì prepareremo un protocollo attuativo più rigido per palestre e ...