Napoli | Gattuso | “L’Europa League è un nostro obiettivo e non la sottovalutiamo”

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso alla vigilia del match di Europa League con l'Az Alkmaar ha ammesso che la partecipazione a questa competizione non è da prendere sotto gamba. "È un obiettivo, giocare in Europa per i club, me, il mio staff e i giocatori è importante. Dobbiamo impegnarci per passare il turno. Ci saranno dei cambi. Faremo delle scelte ponderate senza stravolgere nulla. Metteremo sempre la squadra migliore in campo. Purtroppo con il coronavirus abbiamo perso dei giocatori che sono ancora positivi e dovranno lavorare per recuperare la condizione -riporta Sport.Sky.it-. Noi prepariamo una partita per volta mettendo sempre la squadra migliore in campo". L'abbondanza potrebbe essere un problema specialmente a centrocampo con i due mediani? "Elmas può fare anche ...

