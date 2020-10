Lombardia: raddoppiano i casi in un giorno, 4 mila (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il dato più che allarmante arriva proprio nel giorno in cui il governatore Fontana dà il via al coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino. I contagi in Lombardia sono raddoppiati, in un solo giorno e il ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il dato più che allarmante arriva proprio nelin cui il governatore Fontana dà il via al coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino. I contagi insono raddoppiati, in un soloe il ...

erreelleci : Visto che mentre stiamo aspettando che @matteosalvinimi 'CAPISCA' (l'ha detto lui...) e considerato che mentre lui… - lucainge_tweet : Allarme rosso Lombardia e Milano, raddoppiano in un giorno i positivi - DigitalDem_it : RT @efilippucci: Raddoppiano i contagi da Covid in Lombardia, nelle ultime 24 ore: 4.126 nuovi positivi in Lombardia e 1.858 a Milano https… - efilippucci : Raddoppiano i contagi da Covid in Lombardia, nelle ultime 24 ore: 4.126 nuovi positivi in Lombardia e 1.858 a Milano - marcoprat : #Coronavirus #Lombardia verso crescita esponenziale. In un giorno raddoppiano i contagi: 4.126 in Regione e 1.858 a… -