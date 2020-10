Laura Cremaschi Instagram | stuzzicante giro in barca | «Improvvisa voglia di “mare”»

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il volto noto di Avanti un altro,, ha deciso di fare un tuffo nel passato e di rivivere per qualche secondo un momento dell’estate appena trascorsa. La showgirl ha pensato bene di condividere questa esperienza anche con i suoi oltre 943 mila followers attraverso un post sua dir poco mozzafiato.in costume è un’immagine che i suoi fan non dimenticheranno tanto presto. Non c’è nulla da fare, l’influencer si è confermata ancora una volta la loro donna dei sogni. Il post è stato invaso da una marea di like e commenti. La fantasia dei suoi fan ha raggiunto dei livelli inimmaginabili. Leggi anche –>, ipnotica in ...