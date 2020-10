Inter, ancora positivo il tampone di Young (Di mercoledì 21 ottobre 2020) A poche ore dalla gara di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach, non arrivano buone notizie per Antonio Conte dall’infermeria. Dopo circa dieci giorni il tampone di Ashley Young è rimasto positivo al covid-19, per lui dunque altra quarantena in attesa del nuovo test come previsto dal protocollo federale. Foto: twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 ottobre 2020) A poche ore dalla gara di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach, non arrivano buone notizie per Antonio Conte dall’infermeria. Dopo circa dieci giorni ildi Ashleyè rimastoal covid-19, per lui dunque altra quarantena in attesa del nuovo test come previsto dal protocollo federale. Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

