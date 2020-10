Fabrizio Corona durissimo sui social | lo sfogo è per Selvaggia Lucarelli?

Leggi su chenews

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)sui, l’imprenditore si è scagliato con toni accesi contro una giornalista che siamo certi essere è. Ecco perchè. FOTO FACEBOOKSi torna a parlare ancora una volta dell’ex re dei paparazzi, oggi a casa dopo tanti anni in carcere che proprio in queste settimane sta combattendo una guerra a distanza contro la sua ex moglie Nina Moric. I due, dopo un momento di ritrovata serenità sono tornati ai ferri corti con Nina che da una parte lo accusa di usare violenza contro il figlio Carlos con tanto di video molto forti e dall’altra lui che in diretta su Canale Cinque ha usato parole molto dure contro la modella croata. Al centro della questione la giornalista del Fatto, che oggi ...