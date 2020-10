Egitto, respinto ricorso della difesa di Zaki: lo studente resta in carcere (Di mercoledì 21 ottobre 2020) E' stato respinto il ricorso presentato contro il prolungamento della custodia cautelare in carcere di Patrick George Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna in prigione da febbraio in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 ottobre 2020) E' statoilpresentato contro il prolungamentocustodia cautelare indi Patrick George, loegiziano dell'Università di Bologna in prigione da febbraio in ...

GianniRosini : Egitto, Patrick Zaki rimane in carcere: respinto il ricorso degli avvocati contro il rinnovo della carcerazione… - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Egitto, respinto ricorso della difesa di Zaki: lo studente resta in carcere #egitto - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Egitto, respinto ricorso della difesa di Zaki: lo studente resta in carcere #egitto - premiomorrione : #FreePatrickZaki le notizie che arrivano dall'Egitto sono preoccupanti. Ancora una volta è stato respinto il ricors… - Barbara68545184 : RT @MediasetTgcom24: Egitto, respinto ricorso della difesa di Zaki: lo studente resta in carcere #egitto -

Ultime Notizie dalla rete : Egitto respinto Egitto, respinto ricorso della difesa di Zaki: lo studente resta in carcere TGCOM Zaky, respinto il ricorso: resterà ancora in carcere

E’ stato respinto un ricorso presentato contro il più recente prolungamento della custodia cautelare in carcere di Patrick George Zaki , lo studente ...

Egitto, respinto ricorso della difesa di Zaki: lo studente resta in carcere

E' stato respinto il ricorso presentato contro il prolungamento della custodia cautelare in carcere di Patrick George Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna in prigione da febbraio in E ...

E’ stato respinto un ricorso presentato contro il più recente prolungamento della custodia cautelare in carcere di Patrick George Zaki , lo studente ...E' stato respinto il ricorso presentato contro il prolungamento della custodia cautelare in carcere di Patrick George Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna in prigione da febbraio in E ...