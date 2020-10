Coronavirus nel Lazio, continua la crescita rapida dei contagi, 16 i morti: i dati di oggi 21 ottobre (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Coronavirus nel Lazio, oggi sono 1.219 i casi positivi. «Queste sono le giornate più difficili, occorre rigore e rispetto del distanziamento. Bene avvio sistema di prenotazione online dei drive-in, da ieri effettuate 5 mila prenotazioni e presto tutti i drive di Roma avranno accesso solo previa prenotazione online. Ci aspettiamo un incremento del valore RT soprattutto nelle province, Roma sta tenendo. La rete ospedaliera è entrata nella settima fase, programmati a regime circa 3.000 posti riservati a COVID», ha commentato Alessio D’Amato, Assessore Regionale alla Sanità. Leggi anche: Coronavirus a Roma, la mappa dei contagi quartiere per quartiere: ecco i dati aggiornati al 20 ottobre Coronavirus nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 ottobre 2020)nelsono 1.219 i casi positivi. «Queste sono le giornate più difficili, occorre rigore e rispetto del distanziamento. Bene avvio sistema di prenotazione online dei drive-in, da ieri effettuate 5 mila prenotazioni e presto tutti i drive di Roma avranno accesso solo previa prenotazione online. Ci aspettiamo un incremento del valore RT soprattutto nelle province, Roma sta tenendo. La rete ospedaliera è entrata nella settima fase, programmati a regime circa 3.000 posti riservati a COVID», ha commentato Alessio D’Amato, Assessore Regionale alla Sanità. Leggi anche:a Roma, la mappa deiquartiere per quartiere: ecco iaggiornati al 20nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo: record di contagi nei Paesi Bassi nonostante il lockdown la Repubblica Covid Campania, oggi 1.760 nuovi casi: mai così tanti

Sono 1.760 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania. Si tratta del dato dei nuovi positivi più alto relativo a un solo giorno in Campania dall'inizio dell'emergenza. Dei 1.76 ...

Covid 19 a Taranto, focolaio in Rssa nel quartiere Paolo VI: 8 pazienti positivi

E’ il secondo focolaio che riguarda una Residenza per anziani nel Tarantino, dopo quello che si registrò a fine settembre nella struttura Villa Genusia di Ginosa Marina ...

