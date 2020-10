Coprifuoco Lombardia, la firma slitta a oggi a causa di Salvini: «Prima di chiudere io voglio capire» (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Matteo Salvini ha frenato sulla questione Coprifuoco Lombardia. Il leader leghista è parso irritato in videoconferenza e la questione, che si sarebbe dovuta concludere ieri sera, è rimandata alla giornata di oggi. Con le misure che dovrebbero entrare in vigore a partire da domani, 22 ottobre, il congelamento dell’ordinanza potrebbe comportare qualche cambiamento a partire dallo smussamento di quanto voluto dai sindaci. «Prima di chiudere io voglio capire», ha detto Salvini, «voglio una sferzata di metà mandato. Il governo respinge tutte le nostre richieste e a noi tocca portare la croce, imponendo misure impopolari che fanno infuriare i cittadini?». LEGGI ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Matteoha frenato sulla questione. Il leader leghista è parso irritato in videoconferenza e la questione, che si sarebbe dovuta concludere ieri sera, è rimandata alla giornata di. Con le misure che dovrebbero entrare in vigore a partire da domani, 22 ottobre, il congelamento dell’ordinanza potrebbe comportare qualche cambiamento a partire dallo smussamento di quanto voluto dai sindaci. «diio», ha detto, «una sferzata di metà mandato. Il governo respinge tutte le nostre richieste e a noi tocca portare la croce, imponendo misure impopolari che fanno infuriare i cittadini?». LEGGI ...

RobertoBurioni : Di fronte a numeri drammatici, in Lombardia proposta di coprifuoco dalle 23 alle 5. Perché è provato scientificamen… - fattoquotidiano : Lombardia verso il coprifuoco notturno, ma Salvini tre giorni fa diceva: “Coprifuoco? Idea strampalata, nessuna evi… - fattoquotidiano : Coprifuoco in Lombardia, Salvini ‘convoca’ Fontana: “Prima di chiudere voglio capire”. E il governatore ancora non… - NettiGiorgio : RT @LilianaArmato: “Prima di chiudere voglio capire” Ehhhh...passeranno mesi prima che capisca...?? Un solo neurone e anche malfunzionante… - MuseCOM : Lombardia, oggi l’ordinanza coprifuoco. Iscriviti alle newsletter di CnR Comunicazione nella Ristorazione, per rest… -