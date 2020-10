Calciomercato: Barcellona su Demiral, la Juventus chiede un canterano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Si prospetta un’intensa trattativa di Calciomercato tra Juventus e Barcellona coinvolte in un possibile scambio. Il Barça è alla ricerca di un difensore giovane e talentuoso ed avrebbe messo gli occhi su Merih Demiral. Il turco ha dimostrato di essere un ottimo prospetto e la Juve non vorrebbe privarsene considerando l’età di difensori come Chiellini e Bonucci. Demiral e de Ligt rappresentano la futura muraglia difensiva bianconera e l’intenzione è quella di trattenerli entrambi il più a lungo possibile. I catalani per arrivare a Demiral avrebbero offerto in cambio Junior Firpo, laterale macino ex Betis. La Juve avrebbe però risposto picche, chiedendo invece un giovane talento della Masia. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Si prospetta un’intensa trattativa ditracoinvolte in un possibile scambio. Il Barça è alla ricerca di un difensore giovane e talentuoso ed avrebbe messo gli occhi su Merih. Il turco ha dimostrato di essere un ottimo prospetto e la Juve non vorrebbe privarsene considerando l’età di difensori come Chiellini e Bonucci.e de Ligt rappresentano la futura muraglia difensiva bianconera e l’intenzione è quella di trattenerli entrambi il più a lungo possibile. I catalani per arrivare aavrebbero offerto in cambio Junior Firpo, laterale macino ex Betis. La Juve avrebbe però risposto picche,ndo invece un giovane talento della Masia. LEGGI ANCHE: ...

sportli26181512 : Barcellona, clausola monstre per Ter Stegen: Il Barcellona ha ufficializzato ieri il rinnovo di contratto...… - ArturoDb72 : RT @cmdotcom: #Juve, ore decisive per #Ronaldo: le condizioni per esserci con il #Barcellona [@TramacEma] - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Champions: #PSGManchesterUnited 1-2, #ChelseaSiviglia senza gol. Pokerissimo #Barcellona, vince il #Lipsia - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Juve, ore decisive per #Ronaldo: le condizioni per esserci con il #Barcellona [@TramacEma] - calciomercatoit : ??C'è anche la possibilità, remota, che #Ronaldo possa giocare col #Verona ma non con il #Barcellona -