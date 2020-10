Bergamo, quanti ci costa l’inquinamento? Un balzello da 1.800 euro a testa l’anno (Di mercoledì 21 ottobre 2020) È il dato che emerge dall’ultimo rapporto dell’Alleanza europea per la salute pubblica (Epha), che quantifica il valore monetario di morte prematura, cure mediche, giornate lavorative perse e altre spese sanitarie causati dai tre inquinanti atmosferici più pericolosi: particolato, ozono e biossido di azoto. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) È il dato che emerge dall’ultimo rapporto dell’Alleanzapea per la salute pubblica (Epha), chefica il valore monetario di morte prematura, cure mediche, giornate lavorative perse e altre spese sanitarie causati dai tre inquinanti atmosferici più pericolosi: particolato, ozono e biossido di azoto.

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo quanti La piramide delle dipendenze: almeno in una siamo tutti coinvolti BergamoNews.it Pagamenti imprese, il Covid aumenta i ritardi. Male in Calabria, si salva la Lombardia

È quanto emerge dallo Studio Pagamenti ... Nonostante l’incremento causato dalla crisi del Covid-19, Brescia, Sondrio, Bergamo, Lecco e Trento si confermano le province più puntuali, mentre il podio ...

Covid, il primario del Cotugno: «Chiudere tutto per quindici giorni»

Che fare a questo punto? Zuccarelli si appella al «senso di responsabilità» dei cittadini: «Poniamo in atto quelle cautele che abbiamo imparato nei mesi scorsi, è un sacrificio ma ne va del bene comun ...

