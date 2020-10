Banche alla conquista del bitcoin attraverso il mobile banking (Di mercoledì 21 ottobre 2020) bitcoin (BTC), la criptovaluta più famosa e anche la prima a essere stata “coniata” dal suo anonimo inventore Satoshi Nakamoto, fa breccia anche tra le Banche di nuova generazione tutte orientate al mobile banking per offrire servizi bancari tradizionali e innovativi nel palmo di una mano. Il primo servizio di mobile banking a introdurre in Europa prodotti legati alle criptovalute è stato Revolut nel 2018, mentre da marzo 2020 Hype, il servizio bancario italiano controllato da Banca Sella Holding s.p.a., ha introdotto un vero e proprio portafoglio bitcoin attraverso cui gli utenti possono comprare e vendere la criptovaluta, ma anche inviarla ad altre persone come avviene di solito attraverso un ... Leggi su giornal (Di mercoledì 21 ottobre 2020)(BTC), la criptovaluta più famosa e anche la prima a essere stata “coniata” dal suo anonimo inventore Satoshi Nakamoto, fa breccia anche tra ledi nuova generazione tutte orientate alper offrire servizi bancari tradizionali e innovativi nel palmo di una mano. Il primo servizio dia introdurre in Europa prodotti legati alle criptovalute è stato Revolut nel 2018, mentre da marzo 2020 Hype, il servizio bancario italiano controllato da Banca Sella Holding s.p.a., ha introdotto un vero e proprio portafogliocui gli utenti possono comprare e vendere la criptovaluta, ma anche inviarla ad altre persone come avviene di solitoun ...

