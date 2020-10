ATP Colonia: Cecchinato eliminato all’esordio (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Marco Cecchinato eliminato dal torneo ATP 250 di Colonia Credits: Rob Carr\ Getty ImagesDopo la finale di qualche giorno fa al Sardegna Open, Marco Cecchinato è tornato in campo oggi al “Bett1HULKS Championship“, il torneo ATP 250 di Colonia. Purtroppo l’azzurro non ha ripetuto le prestazioni di alto livello del torneo precedente, complice anche la superficie totalmente differente. A Colonia, infatti, non si gioca sulla terra rossa, superficie su cui Cecchinato sa esprimersi al meglio, ma sul cemento indoor. All’avversario Jan-Lennard Struff è bastata poco più di un’ora per chiudere la partita in suo favore con lo score di 6-2 6-1 e guadagnarsi l’accesso agli ottavi. Tra gli italiani in gara, rimane solo Jannik ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Marcodal torneo ATP 250 diCredits: Rob Carr\ Getty ImagesDopo la finale di qualche giorno fa al Sardegna Open, Marcoè tornato in campo oggi al “Bett1HULKS Championship“, il torneo ATP 250 di. Purtroppo l’azzurro non ha ripetuto le prestazioni di alto livello del torneo precedente, complice anche la superficie totalmente differente. A, infatti, non si gioca sulla terra rossa, superficie su cuisa esprimersi al meglio, ma sul cemento indoor. All’avversario Jan-Lennard Struff è bastata poco più di un’ora per chiudere la partita in suo favore con lo score di 6-2 6-1 e guadagnarsi l’accesso agli ottavi. Tra gli italiani in gara, rimane solo Jannik ...

