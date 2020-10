Animali, WWF: liberate oggi a Policoro due tartarughe marine, una era stata vittima della plastica [VIDEO] (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Questa mattina sono tornate in mare due individui di Caretta caretta: termina così la degenza grazie alle cure del Centro Recupero tartarughe marine WWF di Policoro. Lady Bug e Gianna Sula sono le due femmine adulte rilasciate nelle acque policoresi con un evento ristretto per le disposizioni anti COVID come da DPCM. La liberazione è stata però condivisa sui canali social del Centro QUI permettendo così ai followers di godere di questo momento unico ed emozionante. L’evento di liberazione in natura di questi due individui acquisisce una maggiore importanza grazie all’applicazione di due TAG satellitari che permetteranno da oggi ai nostri ricercatori di rilevare dati per lo studio delle dinamiche di popolazione delle specie e registrare così maggiori ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Questa mattina sono tornate in mare due individui di Caretta caretta: termina così la degenza grazie alle cure del Centro RecuperoWWF di. Lady Bug e Gianna Sula sono le due femmine adulte rilasciate nelle acque policoresi con un evento ristretto per le disposizioni anti COVID come da DPCM. La liberazione èperò condivisa sui canali social del Centro QUI permettendo così ai followers di godere di questo momento unico ed emozionante. L’evento di liberazione in natura di questi due individui acquisisce una maggiore importanza grazie all’applicazione di due TAG satellitari che permetteranno daai nostri ricercatori di rilevare dati per lo studio delle dinamiche di popolazione delle specie e registrare così maggiori ...

