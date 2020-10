Alessia Marcuzzi torna alle Iene e il look non passa inosservato: “Un po’ aggressiva?” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Alessia Marcuzzi è pronta a tornare negli studi di Mediaset. L'ex di Simone Inzaghi sarà regolarmente al suo posto per la puntata di stasera delle Iene. E il look audace non può che confermare la sua gioia per aver superato un po' di paura per il Covid (Qui la sua storia).embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGmtFavBVnA/" Alessia Marcuzzi torna alle Iene e il look non passa inosservato: “Un po’ aggressiva?” Golssip. Leggi su golssip (Di mercoledì 21 ottobre 2020)è pronta are negli studi di Mediaset. L'ex di Simone Inzaghi sarà regolarmente al suo posto per la puntata di stasera delle. E ilaudace non può che confermare la sua gioia per aver superato un po' di paura per il Covid (Qui la sua storia).embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGmtFavBVnA/"e ilnon: “Un po’ aggressiva?” Golssip.

rtl1025 : ?? Alessia Marcuzzi questa sera non è potuta essere in studio a #LeIene. Il perché lo ha spiegato lei in collegamen… - Corriere : Alessia Marcuzzi salta la conduzione de Le Iene: «Sono leggermente positiva al Covid» - MediasetTgcom24 : Coronavirus, l'annuncio di Alessia Marcuzzi: 'Sono leggermente positiva' #Coronavirusitalia - LuciaFerraroEM : RT @CinguettaTV: Chiude con il record di ascolti questa edizione di #TemptationIsland conquistando 3.500.000 spettatori e 21% di share. Com… - zazoomblog : Le Iene Alessia Marcuzzi dopo l’isolamento lo dice prima della diretta: “Pronti per…” - #Alessia #Marcuzzi #l’isola… -