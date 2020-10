Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 perde pezzi: la senior narrative designer abbandona il progetto (Di martedì 20 ottobre 2020) Cara Ellison, la senior narrative designer di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, ha abbandonato il progetto. In una dichiarazione rilasciata a PC Gamer, il publisher Paradox Interactive ha confermato che Ellison non è più coinvolta nel gioco."Possiamo confermare che Cara Ellison ha deciso di lasciare Hardsuit Labs e non sta più lavorando a Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2", si legge nella dichiarazione. "Cara ha portato nuove idee al progetto e molti dei suoi contributi saranno presenti nel gioco che verrà lanciato il prossimo anno".Ellison si è assicurata una nuova posizione: ora è senior narrative ... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 ottobre 2020) Cara Ellison, ladi: The2, hato il. In una dichiarazione rilasciata a PC Gamer, il publisher Paradox Interactive ha confermato che Ellison non è più coinvolta nel gioco."Possiamo confermare che Cara Ellison ha deciso di lasciare Hardsuit Labs e non sta più lavorando a: The2", si legge nella dichiarazione. "Cara ha portato nuove idee ale molti dei suoi contributi saranno presenti nel gioco che verrà lanciato il prossimo anno".Ellison si è assicurata una nuova posizione: ora è...

