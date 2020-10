Segnalazioni sui bus per gli asili notturni Grippo | “Rete di trasporto sia punto di connessione tra le persone”

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 20 ottobre 2020) Le case di ospitalità notturna saranno segnalate sui display luminosi e negli avvisi sonori dei bus torinesi. Il Consiglio comunale ha infatti approvato all’unanimità la mozione presentata dalla consigliera PD Maria Graziaper sollecitare Gtt per inserire l’annuncio delle fermate relative agliper i senza fissa dimora, come già accade per ospedali, Università e luoghi culturali.“Credo ci siano pochi altri esempi di grandi città che hanno fatto una scelta comunicativa di questo genere, ispirata al principio di massima fruibilità dei mezzi pubblici ma soprattutto sostenuta dalla convinzione che la rete dirappresenti non soltanto un collegamento tra luoghi e territori, ma undi...