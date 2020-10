Running | annullata la Maratona di Palermo 2020

sportface2016 : #Running, annullata la #Maratona di #Palermo per l'emergenza coronavirus - sportface2016 : #Running #COVID19 Il sindaco di Palermo annulla la mezza maratona: curva dei contagi in ascesa nel capoluogo -

Ultime Notizie dalla rete : Running annullata

Sportface.it

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha deciso per l’annullamento della mezza maratona che si sarebbe dovuta correre domenica prossima: “Purtroppo negli ultimi giorni abbiamo registrato una forte i ...PALERMO - E’ stata annullata a Palermo l'International Half Marathon, in programma domenica prossima e valida quale ultima tappa del Running Sicily-Coppa Conad, non partirà. L’annuncio a soli due gior ...