Rangnick: «Non sto trattando con la Roma. Voglio un club che lotti per vincere» (Di martedì 20 ottobre 2020) Ralf Rangnick ha parlato sulle colonne de El Pais tornando sul mancato arrivo al Milan e il possibile approdo alla Roma Ralf Rangnick ha parlato sulle colonne de El Pais tornando sul mancato arrivo al Milan e il possibile approdo alla Roma. «Non sono in trattativa con la Roma. Non posso immaginarmi in quel club in questo momento. I miei ultimi 14 anni di carriera, fra Hoffenheim e Lipsia, hanno dimostrato che sono nel mio miglior momento. E pure che ottengo migliori risultati quando posso essere, oltre che un semplice allenatore, anche uno sviluppatore dei club. La mia intenzione è quella di lavorare in un club tradizionale, che sia in Germania o in Inghilterra. Ma mi vedo anche come allenatore di un club ambizioso che ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Ralfha parlato sulle colonne de El Pais tornando sul mancato arrivo al Milan e il possibile approdo allaRalfha parlato sulle colonne de El Pais tornando sul mancato arrivo al Milan e il possibile approdo alla. «Non sono in trattativa con la. Non posso immaginarmi in quelin questo momento. I miei ultimi 14 anni di carriera, fra Hoffenheim e Lipsia, hanno dimostrato che sono nel mio miglior momento. E pure che ottengo migliori risultati quando posso essere, oltre che un semplice allenatore, anche uno sviluppatore dei. La mia intenzione è quella di lavorare in untradizionale, che sia in Germania o in Inghilterra. Ma mi vedo anche come allenatore di unambizioso che ...

TuttoMercatoWeb : Rangnick torna a parlare: 'Non sto trattando con la Roma. Voglio un club che lotti per vincere' - LAROMA24 : #Rangnick allontana le voci sull'#ASRoma: 'Non sto trattando con loro e non riesco ad immaginarmi lì adesso. I miei… - nikita82roma : @MattPetcoke Lo dico? Se Rangnick non lo avesse quasi preso il milan in italia non se lo inculerebbe nessuno - enricoI00 : RT @TuttoMercatoWeb: Rangnick torna a parlare: 'Non sto trattando con la Roma. Voglio un club che lotti per vincere' - Fprime86 : RT @cmdotcom: Parla #Rangnick: 'Nessuna trattativa con la #Roma, non mi immagino di andare lì. Ecco dove mi piacerebbe lavorare' https://t.… -