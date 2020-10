"Minimo storico". Il sondaggio riservatissimo. Sul tavolo di Conte il suo disastro politico: "Costretto alla verifica", fatto fuori dal virus? (Di martedì 20 ottobre 2020) A Palazzo Chigi sta girando un sondaggio riservatissimo che ha messo in allarme Giuseppe Conte e il suo staff. È infatti stato rilevato il più consistente calo nella fiducia nei confronti del premier da quando è alla guida del governo giallorosso: lo scrive Francesco Verderami, che nell'edizione odierna del Corriere della Sera ha svelato le cifre emerse dallo studio privato: in dieci giorni Conte ha perso 3,8 punti di gradimento, scendendo al Minimo storico del 40 per cento. Che è comunque tanto, ma ormai le percentuali bulgare dei mesi del lockdown sono soltanto un lontano ricordo: se il premier non ride, la maggioranza addirittura piange con il meno quattro fatto registrare a livello di consenso, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) A Palazzo Chigi sta girando unche ha messo inrme Giuseppee il suo staff. È infatti stato rilevato il più consistente calo nella fiducia nei confronti del premier da quando èguida del governo giallorosso: lo scrive Francesco Verderami, che nell'edizione odierna del Corriere della Sera ha svelato le cifre emerse dallo studio privato: in dieci giorniha perso 3,8 punti di gradimento, scendendo aldel 40 per cento. Che è comunque tanto, ma ormai le percentuali bulgare dei mesi del lockdown sono soltanto un lontano ricordo: se il premier non ride, la maggioranza addirittura piange con il meno quattroregistrare a livello di consenso, che ...

matteosalvinimi : Con lo spread in calo a quota 122 e i tassi al nuovo minimo storico dello 0,672% (che scendono addirittura allo 0%… - marcoregni : RT @armanduplessis: 'I numeri di un sondaggio riservato rilevano per #Conte 'il più consistente calo nell’indice di fiducia da quando guida… - Profilo3Marco : RT @Libero_official: Giuseppe #Conte, #sondaggio riservato: 'Minimo storico', costretto alla verifica per il patto di fine legislatura #Pd… - MichelaRoi : RT @Libero_official: Giuseppe #Conte, #sondaggio riservato: 'Minimo storico', costretto alla verifica per il patto di fine legislatura #Pd… - Mauro_Cattaneo_ : RT @armanduplessis: 'I numeri di un sondaggio riservato rilevano per #Conte 'il più consistente calo nell’indice di fiducia da quando guida… -

Ultime Notizie dalla rete : Minimo storico Redmi Note 9 Pro: prezzo minimo storico su Amazon Telefonino.net SPY FINANZA/ Germania e Bce smontano il no di Conte al Mes

Dalla Germania arrivano segnali poco rassicuranti per l'Italia, che sembra voler chiudere definitivamente le porte al Mes sanitario ...

Catania, la Caritas e il «giro del pane» Contro lo spreco, per i poveri in città

Quando eravamo piccoli, a molti di noi i nostri genitori hanno insegnato ... ma anche offrire una parola gentile o di conforto». Anche in questo momento storico, che vede aumentare a vista d’occhio la ...

Dalla Germania arrivano segnali poco rassicuranti per l'Italia, che sembra voler chiudere definitivamente le porte al Mes sanitario ...Quando eravamo piccoli, a molti di noi i nostri genitori hanno insegnato ... ma anche offrire una parola gentile o di conforto». Anche in questo momento storico, che vede aumentare a vista d’occhio la ...