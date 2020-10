Lombardia, torna l’autocertificazione per spostarsi durante l’orario del coprifuoco (Di martedì 20 ottobre 2020) torna l’autocertificazione. Almeno in Lombardia. Il modulo che ci ha accompagnato durante i due mesi del lockdown fa di nuovo la sua comparsa nelle case degli italiani. Oggi infatti il governatore Attilio Fontana firmerà la nuova ordinanza che impone il coprifuoco serale dalle 23 fino all’alba. Da domani, con molta probabilità, tutti coloro che vogliono … L'articolo Lombardia, torna l’autocertificazione per spostarsi durante l’orario del coprifuoco Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 20 ottobre 2020)l’autocertificazione. Almeno in. Il modulo che ci ha accompagnatoi due mesi del lockdown fa di nuovo la sua comparsa nelle case degli italiani. Oggi infatti il governatore Attilio Fontana firmerà la nuova ordinanza che impone ilserale dalle 23 fino all’alba. Da domani, con molta probabilità, tutti coloro che vogliono … L'articolol’autocertificazione perl’orario delTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

