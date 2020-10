Le Iene | Alessandro Di Sarno aggredito dai Casamonica

Leggi su solodonna

(Di martedì 20 ottobre 2020) Aggressione deialle: vittima (per fortuna illesa)Dicon il suo autore Vincenzo Mauro. Lesono finire ne mirino dei. A farne le spese, per fortuna in maniera non grave, è stato l’inviato del programma di denuncia di Italia 1Diche insieme con il suo autore Vincenzo Mauro aveva fatto visita a Nando. La Iena voleva capire come mai ilArticolo completo: dal blog SoloDonna