Lazio-Borussia Dortmund in tv e streaming: dove vederla (Di martedì 20 ottobre 2020) La Lazio torna in Champions League e sfida il Borussia Dortmund nella 1ª giornata: come seguire la partita La Lazio di Simone Inzaghi debutta in Champions League nel Gruppo F ospitando il Borussia Dortmund di Lucien Favre nella 1ª giornata della Fase a gironi. Lazio-Borussia Dortmund: la partita si giocherà martedì 20 ottobre 2020 nello scenario dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 21.00 e la gara sarà diretta dal francese Clement Turpin. Lazio-Borussia Dortmund sarà trasmessa in tv in diretta da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Latorna in Champions League e sfida ilnella 1ª giornata: come seguire la partita Ladi Simone Inzaghi debutta in Champions League nel Gruppo F ospitando ildi Lucien Favre nella 1ª giornata della Fase a gironi.: la partita si giocherà martedì 20 ottobre 2020 nello scenario dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 21.00 e la gara sarà diretta dal francese Clement Turpin.sarà trasmessa in tv in diretta da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky ...

