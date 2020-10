Giro d’Italia 2020: Gaviria contrae il virus per la seconda volta, è il positivo dell’UAE Emirates (Di martedì 20 ottobre 2020) Fernando Gaviria, corridore dell’UAE Team Emirates impegnato nel Giro d’Italia 2020 è risultato positivo al coronavirus per la seconda volta dopo quella di marzo. Il colombiano si è sottoposto ad un test PCR nel lunedì di riposo e ha ricevuto la notizia dopo che precedente un membro del team aveva avuto lo stesso esito. Il resto della squadra, corridori e staff hanno invece ottenuto il via libera a proseguire l’avventura per le strade dello stivale. Dopo aver ricevuto il responso del test, Gaviria è stato messo in isolamento, attualmente il corridore è asintomatico. Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) Fernando, corridore dell’UAE Teamimpegnato neld’Italiaè risultatoal coronaper ladopo quella di marzo. Il colombiano si è sottoposto ad un test PCR nel lunedì di riposo e ha ricevuto la notizia dopo che precedente un membro del team aveva avuto lo stesso esito. Il resto della squadra, corridori e staff hanno invece ottenuto il via libera a proseguire l’avventura per le strade dello stivale. Dopo aver ricevuto il responso del test,è stato messo in isolamento, attualmente il corridore è asintomatico.

giroditalia : ???@taogeoghegan celebrate, @JooAlmeida98 suffers and keeps the Maglia Rosa. This is the Last Km of Stage 15, #Giro… - matteosalvinimi : Le #FrecceTricolori salutano la partenza del Giro d’Italia da Rivolto (Friuli Venezia Giulia). Che meraviglia, graz… - MinisteroDifesa : #18ottobre L’abbraccio ???? delle Frecce Tricolori al Giro d’Italia #AbbraccioTricolore @giroditalia… - messveneto : Gaviria positivo, tutti gli altri negativi: il Giro d'Italia può ripartire da Udine - LaStampa : Ciclismo: anche Gaviria contagiato dal Covid e costretto a lasciare il Giro d’Italia -