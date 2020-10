Dinamo Kiev-Juventus, Chiellini e compagni in ‘Oranje’. I social: “Ma è lo Shakhtar?” (TWEET) (Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo la brutta prestazione contro il Crotone, la Juventus scende in campo per l’esordio in Champions League con una divisa speciale. Contro la Dinamo Kiev, la squadra bianconera sfoggia una divisa che fu presentata con queste parole: “Un design sorprendente, un colore inedito nella storia della Juventus e il mondo dell’arte scelto ancora come ispirazione: il risultato è la terza divisa per la stagione 2020/21, caratterizzato da un audace colore arancione, che, attraverso un’espressione di vitalità vuole riflettere lo spirito della squadra in campo”. Una divisa che ha lasciato spazio all’ironia social. C’è chi ha suggerito di considerare il ‘pericolo’ di vestirsi come lo Shakhtar Donetsk nella tana della Dinamo. ... Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo la brutta prestazione contro il Crotone, lascende in campo per l’esordio in Champions League con una divisa speciale. Contro la, la squadra bianconera sfoggia una divisa che fu presentata con queste parole: “Un design sorprendente, un colore inedito nella storia dellae il mondo dell’arte scelto ancora come ispirazione: il risultato è la terza divisa per la stagione 2020/21, caratterizzato da un audace colore arancione, che, attraverso un’espressione di vitalità vuole riflettere lo spirito della squadra in campo”. Una divisa che ha lasciato spazio all’ironia. C’è chi ha suggerito di considerare il ‘pericolo’ di vestirsi come lo Shakhtar Donetsk nella tana della. ...

juventusfc : ?? @chiellini: «Non abbiamo ancora avuto modo di lavorare bene tutti insieme. L'importante è continuare a migliorare… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «@PauDybala_JR veniva da 10 giorni di inattività con l'Argentina. L'ho portato a Crotone per far… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Sono tranquillo e sereno. Non vedo l'ora della mia prima partita da allenatore in… - Colin8228 : #Lineup11 Formazione di stasera per Dinamo Kiev-Juventus di Champions League #Juventus #Juve #FinoAllaFine - sportface2016 : #DinamoKievJuventus, infortunio muscolare per #Chiellini: al suo posto #Demiral -