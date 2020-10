Dinamo Kiev Juve 0-0 LIVE: problemi per Chiellini, dentro Demiral (Di martedì 20 ottobre 2020) Allo Stadio Dynamo Lobanovs’kyj la prima giornata di Champions League 2020/21 tra Dinamo Kiev e Juve: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Allo Stadio Dynamo Lobanovs’kyj, Dinamo Kiev e Juve si affrontano nel match valido per la prima giornata del gruppo G della Champions League 2020/2021. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Dinamo Kiev Juve 0-0 MOVIOLA 15′ Tiro di Chiesa – Tiro a giro di Chiesa, che ancora una volta sfiora il secondo palo 14′ Colpo di testa di Chiellini – Buschan respinge male, la palla finisce in testa a Chiellini che prova ad indirizzarla verso la porta: palla fuori non di molto 12′ Occasione di Chiesa ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Allo Stadio Dynamo Lobanovs’kyj la prima giornata di Champions League 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAllo Stadio Dynamo Lobanovs’kyj,si affrontano nel match valido per la prima giornata del gruppo G della Champions League 2020/2021. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 15′ Tiro di Chiesa – Tiro a giro di Chiesa, che ancora una volta sfiora il secondo palo 14′ Colpo di testa di– Buschan respinge male, la palla finisce in testa ache prova ad indirizzarla verso la porta: palla fuori non di molto 12′ Occasione di Chiesa ...

