Destiny 2 Oltre la luce si mostra in un nuovo trailer

(Di martedì 20 ottobre 2020) Il prossimo capitolo della saga di2 di Bungie,la, presenta qualche volto conosciuto. Con l'avvicinarsi dell'Oscurità, alcuni personaggi del passato ritornano per affrontare nuove minacce.L'Ignota exo fa la sua prima apparizione dalla caduta del Giardino Nero. Eramis cerca con l'Oscurità di ridare gloria al suo popolo. Variks, incerto alleato, arriva con un avvertimento per i guardiani. Eris Morn, tentata dalla conoscenza della stasi, si avvicina a Europa. Il Ramingo si lascia guidare solo dalla bussola della sopravvivenza, usando le sue abilità da adulatore, saccheggiatore e trafficone.La sfiducia cresce anche tra alleati: una divisione che rimetterà tutto in discussione. C'è dell'altro sull'Oscurità che non sappiamo?Leggi altro...