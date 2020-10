Calcio femminile | Milena Bertolini | “La Danimarca è la favorita del girone”

Leggi su oasport

(Di martedì 20 ottobre 2020) A Coverciano l’Italia delprepara la prima delle due sfide decisive contro laper determinare la Nazionale che avrà accesso diretto alla fase finale degli Europei del 2021: le azzurre martedì prossimo alle ore 17.30 allo stadio Castellani di Empoli cercheranno il successo. Le azzurre sono appaiate alle danesi a punteggio pieno in vetta al Girone B dopo sette incontri, ma con lanettamente in vantaggio nella differenza reti: l’Italia, che ieri si è sottoposta ai tamponi, tutti negativi, ed oggi ha svolto il primo allenamento, non avrà a disposizione le infortunate Sara Gama ed Elisa Polli, mentre Elena Linari arriverà domani. Convocata Cecilia Prugna. Così il CTall’ANSA: ...