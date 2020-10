Calcio: Dalot, mia testa al Milan al 100% (Di martedì 20 ottobre 2020) ANSA, - MilanO, 20 OTT - "Voglio fare grandi cose in questa stagione, per questo sono stato motivato a firmare. La mia testa è al 100% a Milano. Porterò la mia esperienza di Premier con lo United. Il ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 ottobre 2020) ANSA, -O, 20 OTT - "Voglio fare grandi cose in questa stagione, per questo sono stato motivato a firmare. La miaè alo. Porterò la mia esperienza di Premier con lo United. Il ...

sportli26181512 : Hauge: 'Haaland mi ha detto di divertirmi al Milan'. Dalot: 'Mi ispiro a Dani Alves': Hauge: 'Haaland mi ha detto d… - TtvVecter : TORNANDO SUL DERBY: PORCO DYO, MA PERCHE KRUNIC? ABBIAMO DALOT, HAUGE E DIAZ E TU METTI KRUNIC? QUANDO SI TRATTA DI… - Bonaventurout : Vedo formazioni con Dalot e Diaz sulla stessa fascia, e magari con Theo e Leao sull'altra. Schieramenti così offens… - Angelredblack1 : @Marco_Kram91 Adesso non esageriamo. Susic ha appena esordito in prima squadra e nel calcio professionistico. Prend… - Eurosport_IT : Da prendere appunti per il Fantacalcio ???? #Fantacalcio | #SerieA -