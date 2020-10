Anci | Sapienza e Hci insieme per formazione Health City Manager

Leggi su iltempo

(Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Formare una nuova figura professionale in grado di garantire la salute e il benessere nelle città in sinergia con le amministrazioni locali. L', lae l'Institute, con il sostegno del ministero per le Politiche giovanili, hanno firmato un protocollo d'intesa per l'istituzione di percorsi diper la nuova figuraiale dell'. “Con la giornata di oggi possiamo affermare di essere riusciti a dare forma e sostanza a un percorso che nasce da un'intuizione nel lontano 2016: passa per l'approvazione dell'Ue a Bruxelles per poi riapprodare in Italia, che sarà sede del prestigioso e inedito corso diper ...